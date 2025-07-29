Известные диджеи и фееричное шоу: раскрыта полная программа фестиваля «Ультра100»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

До самого крупного фестиваля юга России «Ультра100» осталось чуть больше двух недель. Стала известна программа фестиваля с таймингами.

В этом году фестиваль «Ультра100» традиционно будет идти два дня — 16-17 августа на территории арт-парка «Ультра100» (ПКиО «Волжский»).

«Ультра100» в сезоне 2025 — это:

фееричное шоу с выступлениями известных артистов и диджеев;

более 30 часов музыки в разных жанрах;

две сцены со всеми спецэффектами, световым шоу и киловаттами мощного звука;

почти 30 зон активностей;

целая аллея из маркета и фуд-корта;

комфортабельные чилл-зоны с защитой от солнца;

дополнительные удобства для вашего комфорта.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.