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Известна полная программа фестиваля «Ультра100»

Известные диджеи и фееричное шоу: раскрыта полная программа фестиваля «Ультра100»
Полная программа фестиваля «Ультра100»
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До самого крупного фестиваля юга России «Ультра100» осталось чуть больше двух недель. Стала известна программа фестиваля с таймингами.

В этом году фестиваль «Ультра100» традиционно будет идти два дня — 16-17 августа на территории арт-парка «Ультра100» (ПКиО «Волжский»).

«Ультра100» в сезоне 2025 — это:

  • фееричное шоу с выступлениями известных артистов и диджеев;
  • более 30 часов музыки в разных жанрах;
  • две сцены со всеми спецэффектами, световым шоу и киловаттами мощного звука;
  • почти 30 зон активностей;
  • целая аллея из маркета и фуд-корта;
  • комфортабельные чилл-зоны с защитой от солнца;
  • дополнительные удобства для вашего комфорта.
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