Известные диджеи и фееричное шоу: раскрыта полная программа фестиваля «Ультра100»
До самого крупного фестиваля юга России «Ультра100» осталось чуть больше двух недель. Стала известна программа фестиваля с таймингами.
В этом году фестиваль «Ультра100» традиционно будет идти два дня — 16-17 августа на территории арт-парка «Ультра100» (ПКиО «Волжский»).
«Ультра100» в сезоне 2025 — это:
- фееричное шоу с выступлениями известных артистов и диджеев;
- более 30 часов музыки в разных жанрах;
- две сцены со всеми спецэффектами, световым шоу и киловаттами мощного звука;
- почти 30 зон активностей;
- целая аллея из маркета и фуд-корта;
- комфортабельные чилл-зоны с защитой от солнца;
- дополнительные удобства для вашего комфорта.
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