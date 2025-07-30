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Дженнифер Лопес произвела фурор из-за неожиданного инцидента на сцене

Дженнифер Лопес произвела фурор из-за неожиданного инцидента на сцене
Дженнифер Лопес
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Артистка потеряла часть костюма. На днях Дженнифер Лопес дала концерт в Польше. Выступления поп-дивы всегда сопровождаются активными танцами, но в этот раз она немного переусердствовала.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Из личного архива Дженнифер Лопес

Из-за слишком резких и ритмичных движений Джей Ло осталась без нижней части костюма. Юбка просто-напросто соскользнула на пол, открыв идеальный пресс певицы. Звезда сцены не растерялась и тут же бросила вещь в зрительный зал.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Из личного архива Дженнифер Лопес

«С таким прессом и юбку не стыдно потерять», «Обожаю её!», «Идеальная фигура и шикарное чувство юмора», «Она великолепна. Браво», — написали пользователи Сети под кадрами, снятыми во время инцидента.

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