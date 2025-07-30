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В Центре Гамалеи рассказали о симптомах клещевого риккетсиоза, заболеваемость которым растёт в России

В Центре Гамалеи рассказали о симптомах клещевого риккетсиоза
Симптомы заражения клещевым риккетсиозом
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Эксперт отметил, что тяжелее всего его переносят люди с хроническими заболеваниями. Ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной в беседе с Life.ru назвал симптомы клещевого риккетсиоза, который всё чаще встречается на территории нашей страны.

К типичным симптомам риккетсиозов относятся первичный аффект, лихорадка, лимфаденопатия и сыпь. В НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России разработана первая отечественная тест-система для диагностики риккетсиозов, которая называется «РиккГам-ИФА», — приводит слова врача источник.

Для защиты от клещевого риккетсиоза Костарной посоветовал следовать общим мерам предосторожности. Для прогулок стоит выбирать светлую закрытую одежду. Рукава и штанины брюк необходимо заправлять, не оставляя открытых участков кожи. В случае укуса паразита нужно обратиться за медицинской помощью.

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