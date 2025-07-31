До +42°С: Вильфанд предупредил о рекордной жаре в пяти округах России

В ближайшие дни пять федеральных округов России столкнутся с аномально высокой температурой, которая превысит климатическую норму на 6–10°С. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Северо-Западный округ окажется в зоне сильной жары: в Мурманской, Псковской, Архангельской, Новгородской областях, Ненецком автономном округе и Карелии столбики термометров поднимутся до +29…+32°С, что на 7–8°С выше нормы. В Ленинградской области ожидается до +33°С, но в Московском регионе таких экстремальных значений не прогнозируется.

В Центральном федеральном округе температура будет достигать +31°С. На юге страны ситуация ещё более экстремальная: в Адыгее и Крыму — до +40°С, в Калмыкии — +42°С.

В Сочи и других приморских городах Краснодарского края воздух прогреется до +38°С, отметил Вильфанд. Обычно море смягчает жару, но сейчас на юг России влияют горячие воздушные массы с Ближнего Востока.

На Северном Кавказе температура будет на 7–8°С выше нормы: в Чечне — до +36°С, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — до +38°С.

Дальний Восток тоже окажется в зоне аномалии. На Чукотке синоптики обещают +26…+27°С (на 6–7°С выше нормы), на Сахалине — до +29°С, в Якутии — до +31°С, Хабаровском крае — до +32°С.

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