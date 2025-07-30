На Камчатке произошло мощное землетрясение. Есть пострадавшие и разрушения

Это сильнейший катаклизм за всё время наблюдений в этой зоне. У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Эпицентр находился в 150 км от Петропавловска-Камчатского. После основных толчков прошла серия афтершоков интенсивностью 2-5 балла.

Экстренные службы сообщили о нескольких пострадавших. В Петропавловске-Камчатском и Северо-Курильске произошли незначительные разрушения. На фоне ЧП объявлена угроза цунами в Японии, на Курилах и Гавайях. Из-за подземных толчков три мощные волны обрушились на остров Парамушир.

В момент землетрясения в одной из больниц Камчатки шла сложная операция. Несмотря на сильную тряску врачи не прекратили процесс и спасли жизнь пациенту.

Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. В данный момент с пациентом всё хорошо, — рассказал глава регионального Минздрава Олег Мельников.

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