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Свидание с городом: 3 августа в Санкт-Петербурге пройдёт полумарафон «Северная столица»

Свидание с городом: 3 августа в Санкт-Петербурге пройдёт полумарафон «Северная столица»
Полумарафон «Северная столица»
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Город станет центром притяжения для любителей бега. 3 августа на берега Невы вернётся полумарафон «Северная столица». Участников ждут забеги на 10 км и 21,1 км, эстафета для всех желающих, а также Детский забег. Старт пройдёт при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга.

Маршрут проходит в один круг и охватывает самые живописные и известные достопримечательности Санкт-Петербурга: Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Старт и финиш расположены в самом центре города — на Дворцовой площади.

Победителями и призёрами в забеге на полумарафонскую дистанцию станут пять самых быстрых спортсменов среди мужчин и женщин, на дистанции 10 км — по три лучших спортсмена среди мужчин и женщин, а в эстафете награды достанутся трём сильнейшим командам. Им вручат кубки и денежное вознаграждение. Суммарный призовой фонд в этом году составит 870 тысяч рублей. Все финишёры получат памятные медали.

А 1 и 2 августа на территории КСК «Арена» пройдёт Спортивная выставка, посетить которую смогут все желающие. 2 августа также состоится Детский забег. Юные спортсмены от 4 до 13 лет попробуют себя на дистанциях 400 или 800 м в зависимости от возрастной категории. Для трёх самых быстрых мальчиков и девочек в каждой возрастной группе пройдут церемонии награждения, а все маленькие финишёры получат памятные медали.

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