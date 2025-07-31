Том Брэди поделился редким фото с 17-летним сыном на каникулах

Спортсмен прилетел в компании детей на море. Эти летние каникулы Том Брэди проводит в Испании. Вместе с ним в морское путешествие прилетели его 12-летняя дочь Вивиан и сыновья — 15-летний Бенджамин и 17-летний Джек.

Том Брэди с сыном Джеком Фото: Из личного архива Тома Брэди

Брэди не так часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. В честь каникул он опубликовал в личном блоге редкую фотографию с Джеком. Для кадра отец и сын позировали во время прогулки на лодке.

Моя маленькая русалочка наслаждается солнцем и морем, — пошутил счастливый Брэди.

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