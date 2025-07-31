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Известно, когда произойдёт самое длинное за столетие солнечное затмение

Стало известно, когда произойдёт самое длинное за столетие солнечное затмение
Самое длинное за столетие солнечное затмение
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Жители Земли смогут стать свидетелями уникального астрономического события. 2 августа 2027 года Луна полностью закроет Солнце на целых шесть минут. Это будет самое длинное затмение XXI века, пишет Life.ru.

Во время затмения температура немного понизится, на небе появятся звёзды, а животные могут повести себя необычно — птицы замолкнут, а ночные существа активизируются. Несмотря на впечатляющую длительность, это явление не несёт опасности для жизни и здоровья, а лишь временно изменит атмосферные и природные условия.

Полную фазу увидят жители 11 стран, включая Испанию, Египет и Саудовскую Аравию. Частичное затмение смогут наблюдать жители большей части Африки, Европы, Южной Азии и Казахстана.

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