Эксперт рассказал, как землетрясение повлияет на туризм на Камчатке

Первые прогнозы позитивные. Глава Альянса турагентств Алексан Мкртчян в беседе с Life.ru рассказал, что продажи туров на Камчатку упали на 25% после землетрясения. При этом путешественники, уже оплатившие поездку, менять свои планы не собираются.

Если такая рекомендация поступит от властей, то будет стопроцентный возврат денег и туристы не полетят. А сейчас ситуация следующая: те люди, кто купил путёвки на Дальний Восток, волнуются, тем не менее лететь собираются. А вот кто не купил — отложили решение о покупке на неопределённое будущее. На наш взгляд, примерно на две недели. Как правило, люди две недели присматриваются: будут ли какие-то афтершоки, какие-то последствия, какое-то цунами. То есть взвешивают масштаб разрушений и опасность для себя, — приводит издание слова эксперта.

Мкртчян уточнил, что путешественники, находившиеся на Камчатке во время ЧП, не пострадали. Туроператоры не отменяют запланированные экскурсии. Аэропорт и гостиницы региона работают в обычном режиме.

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