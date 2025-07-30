Для всей семьи: с 1 августа стартует фестиваль «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего»

В течение полутора месяцев для гостей будут работать 19 тематических площадок. Это многофункциональная площадка, игровая арена будущего, фитнес-центр, экстрим-парк, фиджитал-хоккей и многое другое. С 1 августа по 14 сентября ОК «Лужники» станет точкой притяжения для спортсменов и любителей активного образа жизни. Организатор — Департамент спорта города Москвы.

Главная сцена станет не только местом для выступлений звёздных артистов, но и пространством для групповых тренировок с кавер-группами — зумба, фитрок, роуп-скиппинг. А по пятницам и выходным дням для гостей будут выступать известные музыкальные исполнители. В зоне малой сцены в ежедневном формате будут проходить бесплатные тренировки под руководством SMStretching и известных спортсменов. Москвичей ждут стретчинг, барре, пилатес, йога.

1-3 августа юных гостей будет ждать полоса препятствий, зона батутов, большие дженга, аквагрим и многое другое. 2 августа в Южном спортивном центре запланирована фан-встреча и автограф-сессия с амбассадором площадки, видеоблогером Владом Глентом. 5-10 августа состоится неделя баскетбола.

Для любителей киберспорта пройдут тематические недели, посвящённые различным дисциплинам. Также у участников будет возможность заняться спортивными активностями не только онлайн, но и офлайн. На Игровой арене будущего гости смогут в свободном доступе испытать себя на интерактивной беговой дорожке. В экстрим-парке пройдут тренировки по паркуру, воркауту и трюковому самокату. В Пляжной зоне посетители фестиваля смогут поучаствовать в любительских турнирах по пляжному волейболу и футболу.

Время работы площадки

Пн: технический день

Вт-чт: 12:00-21:00

Пт: 12:00-22:00

Сб: 10:00-22:00

Вс: 10:00-21:00

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