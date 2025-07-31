Лучшие из лучших: 16 августа в Москве состоится «Битва Беговых Клубов»

Мероприятие соберёт свыше 80 клубов, представляющих самые сильные и амбициозные беговые коммьюнити страны. 16 августа спортивный комплекс «Лужники» превратится в арену уникального события сезона – второй официальной «Битвы Беговых Клубов», организованной любительским беговым клубом «Пыльные Гантели». Участники попробуют свои силы в трёх дисциплинах – 3000 м, шведской эстафете (1600/1200/800/400 м) и эстафете 4×100 м.

Соревнование по лёгкой атлетике объединит более двух тысяч участников и гостей. Для победителей и призёров командного и индивидуального зачётов запланирован призовой фонд, а также подарки от партнёров и спонсоров. Чтобы стать самым быстрым клубом, нужно покорить дорожку в каждой из дистанций. Чем выше место, тем больше очков.

Гостей и участников ждёт насыщенная программа: спортивно-развлекательная зона от Всероссийской федерации лёгкой атлетики, лотереи, выступление чирлидеров, зоны восстановления, яркое шоу, общий забег для всех и дискотека под зажигательные треки лучших диджеев прямо на дорожке.

Тайминг мероприятия

14:55-16:08 мужские забеги на 3000 м

16:15-16:58 женские забеги на 3000 м

17:15-17:34 мастер-класс по эстафетам, брифинг команд

17:40-20:26 шведская эстафета 1600/1200/800/400

20:45-22:06 эстафета 4х100

22:06-22:24 массовый забег, дискотека

22:24-22:54 награждение

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