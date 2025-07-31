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Лучшие из лучших: 16 августа в Москве состоится «Битва Беговых Клубов»

Лучшие из лучших: 16 августа в Москве состоится «Битва Беговых Клубов»
«Битва Беговых Клубов»
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Мероприятие соберёт свыше 80 клубов, представляющих самые сильные и амбициозные беговые коммьюнити страны. 16 августа спортивный комплекс «Лужники» превратится в арену уникального события сезона – второй официальной «Битвы Беговых Клубов», организованной любительским беговым клубом «Пыльные Гантели». Участники попробуют свои силы в трёх дисциплинах – 3000 м, шведской эстафете (1600/1200/800/400 м) и эстафете 4×100 м.

Соревнование по лёгкой атлетике объединит более двух тысяч участников и гостей. Для победителей и призёров командного и индивидуального зачётов запланирован призовой фонд, а также подарки от партнёров и спонсоров. Чтобы стать самым быстрым клубом, нужно покорить дорожку в каждой из дистанций. Чем выше место, тем больше очков.

Гостей и участников ждёт насыщенная программа: спортивно-развлекательная зона от Всероссийской федерации лёгкой атлетики, лотереи, выступление чирлидеров, зоны восстановления, яркое шоу, общий забег для всех и дискотека под зажигательные треки лучших диджеев прямо на дорожке.

Тайминг мероприятия

  • 14:55-16:08 мужские забеги на 3000 м
  • 16:15-16:58 женские забеги на 3000 м
  • 17:15-17:34 мастер-класс по эстафетам, брифинг команд
  • 17:40-20:26 шведская эстафета 1600/1200/800/400
  • 20:45-22:06 эстафета 4х100
  • 22:06-22:24 массовый забег, дискотека
  • 22:24-22:54 награждение

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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