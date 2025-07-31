Эксперты рассказали, где отдохнуть в августе 2025 года без визы и лишних трат

Август — пик летнего сезона, и многие россияне ищут доступные направления для отдыха без визы. Life.ru составил топ-4 стран, где можно недорого отдохнуть в 2025 году.

Турция. Аланья и Сиде — лучшие варианты для бюджетного отдыха. В Аланье недельный тур на двоих стоит от 95 000 рублей, а в Сиде — от 110 000 рублей. Плюсы: песчаные пляжи, тёплое море, богатая экскурсионная программа.

Абхазия. Популярна у россиян из-за безвизового въезда и невысоких цен. Однако на границе возможны долгие очереди. Автопутешествие обойдётся примерно в 80 000 рублей. Плюсы: галечные пляжи, вкусная кухня, оплата в рублях.

Грузия. В Батуми, Кобулети и Уреки — отличные пляжи, а в Гудаури и Бакуриани — горный отдых. Перелёт из Москвы — от 40 000 рублей, туры — от 41 350 рублей.

Армения. Озеро Севан, древние монастыри и гостеприимство местных делают Армению привлекательной для туристов. Наличные рубли и доллары принимают, но с картами могут быть проблемы. Это следует учитывать при бронировании билетов.

Если хочется моря и комфорта — выбирайте Турцию. Для автопутешествий подойдёт Абхазия, а любителям природы — Грузия и Армения.

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