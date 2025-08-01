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Футболистки нашли необычный способ выглядеть безупречно на поле

Футболистки нашли необычный способ выглядеть безупречно на поле
Как выглядеть красиво на поле
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Спортсменки запустили новый тренд. Английские футболистки Люси Бронз и Клои Келли нашли необычный способ выглядеть безупречно даже в разгар напряжённого матча.

Девушки вышли на поле в полуфинале против Италии на Евро-2025 с интересными причёсками. Келли и Бронз собрали волосы на затылке и закрепили с помощью специальной повязки из тейпа, который часто используется для поддержки суставов и мышц.

Другие футболистки команды тоже последовали примеру коллег и надели тейпы в качестве украшений. Спортсменки из Англии не первые, кто решил использовать медицинскую ленту таким необычным образом. Так, ещё два года назад на поле с тейпами вышли нападающие женской сборной США.

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