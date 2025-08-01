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Джессика Альба похвасталась идеальным прессом во время отдыха на яхте

Джессика Альба похвасталась идеальным прессом во время отдыха на яхте
Джессика Альба
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Актриса наслаждается летом. Джессика Альба поделилась с поклонниками частичкой своих ярких каникул. Она вместе с семьёй отправилась в морское путешествие. Звезда Голливуда опубликовала в личном блоге фотографии, сделанные на яхте.

Джессика Альба

Джессика Альба

Фото: Из личного архива Джессики Альбы

Альба позировала перед камерой в бикини шоколадного оттенка. Такая модель купальника идеально подчеркнула рельефный пресс Джессики. Пользователи Сети тут же обратили на это внимание и засыпали актрису комплиментами.

«Напомню, что она многодетная мама», «Выглядит просто великолепно», «Как накачать такой же пресс», «Мой пример для подражания», — написали поклонники Альбы под фото.

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