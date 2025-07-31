Носок Майкла Джексона продали на аукционе за полмиллиона рублей

Поп-король исполнял в нём свою легендарную «лунную походку». Белый носок, расшитый кристаллами, ушёл с молотка за € 6,2 тыс. (примерно 575 тысяч рублей). Торги, организованные аукционным домом Maison Ivoire Nîmes, прошли в Ниме.

Майкл Джексон носил этот носок во время концерта 27 июня 1997 года в Ницце в рамках своего мирового турне HIStory World Tour. Представители аукционного дома рассказали, что вещь была найдена случайно. Техник, разбиравший сцену, обнаружил его среди оборудования.

А в прошлом году на аукционе продали шляпу Майкла. Артист носил аксессуар во время своего первого исполнения «лунной походки» в 1983 году. Покупатель отдал за него € 77 тыс. (около 7 млн рублей).

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