Опрос выявил, в каких городах живут главные трудоголики среди россиян

Четверть россиян ежегодно отдыхает менее двух недель. HR-холдинг Ventra провёл опрос среди 1200 наших соотечественников. Информационный портал Life.ru привёл результаты исследования, которое выявило серьёзные региональные различия в длительности отдыха.

Опрос показал, что почти половина респондентов (47 процентов) ежегодно берёт отпуск продолжительностью от 14 до 28 дней. Порядка 28 процентов россиян, как правило, отдыхают меньше двух недель.

Больше всего «трудоголиков» проживает в Москве, Казани, Самаре и Санкт-Петербурге. В топе городов, жители которых отдыхают больше 28 календарных дней, — Екатеринбург, Москва и Новосибирск, — приводит данные Life.ru.

Кроме того, оказалось, что 52 процента респондентов продолжают работать даже в отпуске. По словам опрошенных, в основном их близкие реагируют на трудоголизм нейтрально, а в 21 проценте случаев даже выступает «за» работу во время заслуженного отдыха.

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