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В России спасли пациента, который за четыре месяца пережил 418 клинических смертей

В России спасли пациента, который за четыре месяца пережил 418 клинических смертей
Мужчина пережил 418 клинических смертей
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Мужчина из Пермского края 418 раз был между жизнью и смертью. Он попал в больницу с тяжёлой формой аритмии после того, как его имплантированный дефибриллятор, рассчитанный на пять лет, полностью исчерпал ресурс за четыре месяца.

Как сообщает URA.RU, у мужчины за это время произошло 3,5 тысячи приступов, а устройство 418 раз восстанавливало его сердцебиение электрическими разрядами. В середине июля 2025 года врачи вызвали санавиацию, чтобы доставить пациента в Пермь.

После экстренной операции по замене дефибриллятора и пятичасовой радиочастотной абляции (процедуры по устранению источника аритмии) состояние мужчины стабилизировалось. На этой неделе пациента выписали из больницы.

Новый дефибриллятор настроен индивидуально, чтобы минимизировать количество разрядов, пояснила кардиолог-аритмолог Анастасия Бакулина.

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