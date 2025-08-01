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Джейсон Момоа побрился впервые за шесть лет. Он сделал это по одной важной причине

Джейсон Момоа побрился впервые за шесть лет. Он сделал это по одной важной причине
Джейсон Момоа
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Актёр решился на перемены ради благой цели. Джейсон Момоа побрился впервые за шесть лет. Звезда фильма «Аквамен» сообщил, что таким образом решил привлечь внимание к экологическим проблемам и призвать окружающих использовать меньше пластика.

Джейсон Момоа

Джейсон Момоа

Фото: Из личного архива Джейсона Момоа

Момоа выложил видео, на которое попало то, как он прощается с бородой, в личный блог. Поклонники поддержали решение артиста и заявили, что ради доброго дела можно пожертвовать даже такой шикарной растительностью на лице.

Не брился шесть лет! И вот я опять это делаю, — прокомментировал Джейсон, поднося бритву к лицу.

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