Джейсон Момоа побрился впервые за шесть лет. Он сделал это по одной важной причине

Актёр решился на перемены ради благой цели. Джейсон Момоа побрился впервые за шесть лет. Звезда фильма «Аквамен» сообщил, что таким образом решил привлечь внимание к экологическим проблемам и призвать окружающих использовать меньше пластика.
Джейсон Момоа
Фото: Из личного архива Джейсона Момоа
Момоа выложил видео, на которое попало то, как он прощается с бородой, в личный блог. Поклонники поддержали решение артиста и заявили, что ради доброго дела можно пожертвовать даже такой шикарной растительностью на лице.
Не брился шесть лет! И вот я опять это делаю, — прокомментировал Джейсон, поднося бритву к лицу.
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