Неожиданный рассадник бактерий: инфекционист рассказал, какое место в доме самое заразное

Самый опасный рассадник бактерий находится на вашей кухне. Это раковина, рассказал Иван Коновалов — кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета.

При обработке сырых продуктов, например, курицы или яиц, бактерии могут распространяться по всей поверхности. Если после этого раковину не промывать с мылом или хлорсодержащими средствами, она становится местом скопления опасных микроорганизмов.

Эксперт советует мыть раковину, унитаз и кухонные поверхности регулярно и тщательно. Лучше всего использовать антисептики: например, раствор хлорки (1 чайная ложка на литр воды) эффективно уничтожает большинство бактерий без резкого запаха.

Также Иван Коновалов прокомментировал популярный миф о «правиле пяти секунд», согласно которому упавший на пол продукт можно съесть, если поднять его быстро. Врач отметил, что реальная опасность заражения зачастую преувеличена, и если человек не брезглив, то, съев лежавшую на полу даже дольше пяти секунд пищу, скорее всего, ничего не произойдёт. Это не приведёт к заболеванию.

При этом он обратил внимание, что мобильные телефоны могут быть гораздо грязнее унитазов, так как постоянно контактируют с руками и различными поверхностями.

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