Россияне рассказали, сколько денег тратят на покупку еды

Больше всего на продукты выделяют жители крупных городов. Аналитики сервиса «Т-Ж» выяснили, сколько россияне тратят на покупку еды. По данным исследования, в небольших населённых пунктах сумма составляет около 12 тысяч рублей на человека. В средних городах и миллионниках — она доходит до 15 тысяч, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 18 тысяч.

В больших городах ниже доля бюджета, которую семья тратит на продукты: 37,5% в малых городах и деревнях, 29% в городах-миллионниках и 23,5% — в Москве. Расходы в расчёте на одного человека снижаются с ростом числа членов семьи. Человек, живущий один, тратит в среднем 19 тысяч рублей в месяц, в семье из трёх человек на каждого приходится около 13 тысяч, а в семье из пяти человек — по 10,5 тысячи рублей, — говорится в исследовании.

Любопытно, что холостяки тратят немного больше одиноких женщин. Наибольшую долю бюджета покупка продуктов занимает у одиночек среди молодёжи (до 25 лет) и россиян старше 50 лет.

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