Эксперты назвали профессии, которые будут вытеснены искусственным интеллектом

Исследователи Microsoft составили список из 40 профессий, которые с высокой вероятностью будут заменены искусственным интеллектом (ИИ) в ближайшие годы. В зоне риска — специалисты, работающие с текстами, общением и обработкой информации.

В первую очередь ИИ заменит переводчиков, историков, писателей, политологов и журналистов. Также под ударом — сотрудники служб поддержки, бортпроводники и торговые представители.

Самые защищённые от автоматизации — технические специалисты: судомеханики, бетонщики, операторы водоочистных сооружений. В медицине, например, хирурги и ассистенты также останутся востребованными.

Доктор Киран Томлинсон из Microsoft отметил, что ИИ эффективен в задачах, связанных с письмом и коммуникацией, но пока не способен полностью заменить человека. Однако рост производительности может привести как к созданию новых рабочих мест, так и к массовым сокращениям.

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