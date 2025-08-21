Психолог перечислила три шага к исцелению разбитого сердца

Разрыв отношений — одно из самых болезненных переживаний, которое может оставить человека в состоянии глубокой эмоциональной боли. Психолог Джордан Фиорилло Скотти объяснил, как пережить этот сложный период.

По словам эксперта, разрыв романтических отношений активирует те же зоны мозга, что и физическая боль. Кроме того, потеря партнёра угрожает нашей базовой потребности в привязанности, корни которой уходят в детство. Именно поэтому расставание может вызывать панику и ощущение потери безопасности.

Эксперт предложила три шага к исцелению разбитого сердца.

Принятие и забота о себе. Первые дни после расставания — самые тяжёлые. Важно не подавлять эмоции, а позволить себе их прожить. Медитация, здоровый сон, прогулки и общение с близкими помогут легче пройти этот этап. Анализ своего стиля привязанности. Понимание того, как вы строите отношения, поможет осознать свои шаблоны и изменить их в будущем. «Свидания» с самим собой. Прежде чем искать нового партнёра, важно научиться давать себе то, что вы хотели бы получить от отношений: романтику, поддержку и внимание. Это поможет в будущем выбирать людей осознанно, а не из страха одиночества.

Исцеление требует времени, но осознанный подход ускоряет процесс. Как отметил психолог, когда вы научитесь выбирать себя, вы начнёте притягивать тех, кто действительно вам подходит.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.