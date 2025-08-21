Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог назвала три шага к исцелению разбитого сердца

Психолог перечислила три шага к исцелению разбитого сердца
Три шага к исцелению разбитого сердца
Аудио-версия:
Комментарии

Разрыв отношений — одно из самых болезненных переживаний, которое может оставить человека в состоянии глубокой эмоциональной боли. Психолог Джордан Фиорилло Скотти объяснил, как пережить этот сложный период.

По словам эксперта, разрыв романтических отношений активирует те же зоны мозга, что и физическая боль. Кроме того, потеря партнёра угрожает нашей базовой потребности в привязанности, корни которой уходят в детство. Именно поэтому расставание может вызывать панику и ощущение потери безопасности.

Эксперт предложила три шага к исцелению разбитого сердца.

  1. Принятие и забота о себе. Первые дни после расставания — самые тяжёлые. Важно не подавлять эмоции, а позволить себе их прожить. Медитация, здоровый сон, прогулки и общение с близкими помогут легче пройти этот этап.
  2. Анализ своего стиля привязанности. Понимание того, как вы строите отношения, поможет осознать свои шаблоны и изменить их в будущем.
  3. «Свидания» с самим собой. Прежде чем искать нового партнёра, важно научиться давать себе то, что вы хотели бы получить от отношений: романтику, поддержку и внимание. Это поможет в будущем выбирать людей осознанно, а не из страха одиночества.

Исцеление требует времени, но осознанный подход ускоряет процесс. Как отметил психолог, когда вы научитесь выбирать себя, вы начнёте притягивать тех, кто действительно вам подходит.

Читайте также:
Этапы отношений: 7 стадий любви между парнем и девушкой
Этапы отношений: 7 стадий любви между парнем и девушкой

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android