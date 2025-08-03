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Эксперт рассказал, чем может быть опасен плохо прожаренный шашлык

Эксперт рассказал, чем может быть опасен плохо прожаренный шашлык
Чем опасен непрожаренный шашлык
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Эксперт рекомендует внимательно следить за тем, чтобы мясо было полностью готово перед употреблением. Врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов рассказал, чем может быть опасен недожаренный шашлык.

Недожаренный шашлык может стать источником опасных инфекций, если нарушены правила гигиены и термической обработки. Бактериальные инфекции, такие как сальмонеллёз, кампилобактериоз, инфекция, вызванная кишечной палочкой [E. coli], и листериоз, могут привести к диарее, боли в животе, лихорадке и другим симптомам, — приводит слова эксперта Gazeta.ru.

Эксперт уточнил, что сальмонеллёз и кампилобактериоз может прятаться в плохо прожаренной курице, а кишечная палочка — в полуфабрикатах и фарше. Листериоз, как правило, таится в рыбе, мясе и молоке. В свинине и баранине могут находиться токсоплазмии.

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