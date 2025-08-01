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Мегамолния длиной от Москвы до Саратова побила мировой рекорд

Мегамолния длиной от Москвы до Саратова побила мировой рекорд
Мегамолния побила мировой рекорд
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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально признала молнию длиной 829 км самой большой в истории. Рекордная вспышка произошла 22 октября 2017 года над США, протянувшись от Восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити.

Изначально гигантскую молнию не заметили — её обнаружили только при повторном анализе спутниковых данных. Новый рекорд на 61 км превышает предыдущий, зафиксированный в 2020 году (768 км).

Для наглядности в ВМО сравнили длину молнии с расстоянием между Венецией и Парижем — это примерно как от Москвы до Саратова, сообщила организация. Учёные объясняют феномен особыми грозовыми фронтами — мезомасштабными конвективными системами, характерными для Великих равнин Северной Америки.

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