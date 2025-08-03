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«Ночь Московского спорта»: как прошло мероприятие

Масштабный спортивный праздник лета: как прошла «Ночь Московского спорта»
«Ночь Московского спорта»
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Одно из самых ярких событий этого сезона охватило весь город. 2 августа в столице прошла «Ночь Московского спорта». Департамент спорта города Москвы организовал насыщенную программу сразу на 17 площадках. Многочисленные активности, мастер-классы, показательные выступления, турниры — это лишь малая часть того, что ждало гостей фестиваля.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

В этом году «Ночь Московского спорта посетили 190 тысяч жителей и гостей столицы, говорится на сайте мэра Москвы. Для желающих было организовано более 100 тренировок по 24 видам спорта. Так, на Пушкинской площади работала зона сайклинга, а массовые занятия проходили под выступления известных диджеев. На Кудринской площади организаторы собрали целую полосу препятствий, на Тверской — прошли мероприятия по стритбаскету, а в Новопушкинском сквере — шоу на гидрофлайборде.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

На центральных улицах столицы можно было поболеть за боксёров, сыграть в пинг-понг, городки, настольный футбол и хоккей. Ильинский сквер на Китай-Городе стал местом встреч со звёздными спортсменами, блогерами и артистами. С гостями фестиваля пообщались четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион России и Европы Марк Кондратюк, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Анна Щербакова.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

Завершением вечера стало выступление олимпийского чемпиона и четырёхкратного чемпиона мира Алексея Ягудина. Ведущим мероприятий выступил российский спортсмен и телеведущий Денис Стойков.

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