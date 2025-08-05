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Назван самый стрессовый город на планете для туристов

Назван самый стрессовый город на планете для туристов
Где хуже всего чувствуют себя туристы?
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Некомфортно там будет даже опытному путешественнику. Эксперты Daily Mail провели исследование и выяснили, какой город вызывает больше всего стресса у приезжающих туда туристов.

Звание «худшего» получил Париж. Аналитики оценили показатели погоды, уровень преступности и количество людей во французской столице. На основании этих факторов город объявили наиболее психологически сложным для путешественников.

На втором месте рейтинга — вьетнамский Ханой. Там туристы некомфортно чувствуют себя также из-за большого количества людей. На третьей строчке разместился Шанхай. Он попал в список из-за высокого уровня преступности.

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