Назван самый стрессовый город на планете для туристов

Некомфортно там будет даже опытному путешественнику. Эксперты Daily Mail провели исследование и выяснили, какой город вызывает больше всего стресса у приезжающих туда туристов.

Звание «худшего» получил Париж. Аналитики оценили показатели погоды, уровень преступности и количество людей во французской столице. На основании этих факторов город объявили наиболее психологически сложным для путешественников.

На втором месте рейтинга — вьетнамский Ханой. Там туристы некомфортно чувствуют себя также из-за большого количества людей. На третьей строчке разместился Шанхай. Он попал в список из-за высокого уровня преступности.

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