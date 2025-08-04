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Биолог рассказал, какие витамины разрушаются при варке и солении овощей

Биолог рассказал, какие витамины разрушаются при варке и солении овощей
Какие витамины разрушаются при варке овощей?
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Летом особенно важно насыщать организм витаминами из сезонных овощей, однако при термической обработке и засолке часть полезных веществ утрачивается. Об этом рассказал доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок в беседе Life.ru.

По его словам, витамин С — самый нестойкий из витаминов. При варке овощей его содержание может снижаться на 50–70%, а в кислой среде, например, при квашении капусты, витамин С разрушается ещё быстрее. Для сохранения витаминов лучше готовить такие овощи, как перец, брокколи и кабачки на пару или запекать.

Витамины группы В (В1, В6, В9), особенно фолиевая кислота (В9), также чувствительны к нагреванию и разрушаются при длительной варке. Вместе с тем термообработка томатов и моркови способствует лучшему усвоению ликопина и каротина, особенно если овощи запекать с небольшим количеством масла.

Минералы, такие как калий и магний, частично переходят в воду, поэтому бульон после варки овощей рекомендуется использовать для приготовления супов. Квашеная капуста сохраняет витамин С и полезные пробиотики, однако избыток соли снижает её пользу, поэтому перед употреблением солёные овощи стоит вымачивать.

Для максимальной пользы эксперт советует сочетать сырые и термически обработанные овощи, избегая длительного кипячения. Оптимальными способами приготовления являются запекание, тушение и быстрая пастеризация.

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