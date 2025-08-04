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Эксперты назвали продукты, которые лучше есть вместе

Эксперты назвали продукты, которые лучше есть вместе
Какие продуктами есть парами?
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Эти витаминные комбо стоит попробовать. Биотехнолог, магистр функционального питания и нутрициологии, лауреат Live Organic Awards 2023 Марина Бессонова и агроном Алексей Куренин рассказали, сочетания каких продуктов необходимо добавить в свой рацион, чтобы улучшить качество жизни и общее самочувствие.

Витамины, минералы, антиоксиданты и растительные пигменты — всё это работает в нашем организме не изолированно. Некоторые вещества лучше усваиваются в сочетании с другими, некоторые — наоборот, могут мешать этому процессу, — объяснила Бессонова.

Помидоры + авокадо

Эксперты отметили, что помидоры богаты ликопином. Это пигмент с антиоксидантными свойствами. Он лучше усваивается в присутствии жиров, которыми богато авокадо. Такое комбо не только полезно, но и хорошо в салатах, тостах или с пастой.

Морковь + оливковое масло

Морковь – источник бета-каротина, предшественника витамина A. Как и ликопин, бета-каротин жирорастворимый, поэтому для его усвоения важно сочетание с жирами – например, с оливковым маслом.

Шпинат + цитрусовые

Железо из растительных продуктов усваивается хуже, чем из животных, но витамин C значительно повышает его усвоение. Добавьте в шпинатный салат ломтики апельсина или заправку на основе лимонного сока – и получите мощный энергетический микс.

Брокколи + болгарский перец

Оба овоща богаты витамином C, но брокколи дополнительно содержит сульфорафан – вещество, которое усиливает противовоспалительные процессы. В паре они работают особенно эффективно, особенно при минимальной термообработке.

Алексей Куренин подчеркнул, что составлять полезные овощные пары можно даже не в сезон. Тепличные овощи и другие культуры благодаря современным технологиям не теряют в витаминах и так же полезны.

Современные технологии позволяют круглый год выращивать томаты, огурцы и перцы, которые по вкусу, составу и внешнему виду не уступают летнему урожаю. Особенно если речь идёт о тепличных овощах нового поколения, — сказал агроном.

Подробнее об этом можно прочитать в материале.

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