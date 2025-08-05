Учёные создали тест, который предсказывает риск ожирения

Группа учёных разработала мощный генетический тест, позволяющий предсказать вероятность развития ожирения во взрослом возрасте. Инструмент, основанный на данных более пяти миллионов человек, назвали «полигенная шкала риска».

Исследование, проведённое с привлечением более 600 учёных из 500 организаций и опубликованное в Nature Medicine, показало, что новый тест вдвое эффективнее выявляет генетическую предрасположенность к ожирению. По словам доцента Рулофа Смита из Копенгагенского университета, тест позволяет оценить риск заболевания ещё до пяти лет — задолго до появления других факторов риска.

При этом учёные отметили, что люди с высоким генетическим риском лучше реагируют на изменения в питании и физической активности, но быстро набирают вес после прекращения вмешательства.

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