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Учёные создали тест, который предсказывает риск ожирения

Учёные создали тест, который предсказывает риск ожирения
Тест предсказывает риск ожирения
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Группа учёных разработала мощный генетический тест, позволяющий предсказать вероятность развития ожирения во взрослом возрасте. Инструмент, основанный на данных более пяти миллионов человек, назвали «полигенная шкала риска».

Исследование, проведённое с привлечением более 600 учёных из 500 организаций и опубликованное в Nature Medicine, показало, что новый тест вдвое эффективнее выявляет генетическую предрасположенность к ожирению. По словам доцента Рулофа Смита из Копенгагенского университета, тест позволяет оценить риск заболевания ещё до пяти лет — задолго до появления других факторов риска.

При этом учёные отметили, что люди с высоким генетическим риском лучше реагируют на изменения в питании и физической активности, но быстро набирают вес после прекращения вмешательства.

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