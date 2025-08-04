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Рита Ора похвасталась идеальным прессом в бикини

Рита Ора похвасталась идеальным прессом в бикини
Рита Ора
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Певица показала, как проводит лето. Рита Ора поделилась в личном блоге фотографиями, сделанными во время перерыва между многочисленными шоу и красными дорожками. Артистка позировала перед камерой в бежевом бикини.

Рита Ора

Рита Ора

Фото: Из личного архива Риты Оры

Лето и дела», — подписала кадр певица.

Поклонники Риты сразу обратили внимание на рельефный пресс своей любимицы. Ради идеальной формы она проводит в спортивном зале часы, а также регулярно посещает танцевальные тренировки.

«Красавица», «Идеальная талия и пресс», «Какая она трудяга! Когда человек работает над собой, результат всегда налицо», — написали пользователи Сети под фото Оры.

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