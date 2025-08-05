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В России под угрозой исчезновения оказались почти 130 малых городов

В России под угрозой исчезновения оказались почти 130 малых городов
В России могут исчезнуть 129 малых городов
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В России могут исчезнуть 129 малых городов, где проживает около 3,4 млн человек. За последние 10 лет численность населения в них сократилась на 314 тыс. человек. Такие данные приводятся в исследовании РАНХиГС.

Основными причинами упадка городов эксперты называют сокращение населения, снижение занятости и уменьшение числа малых и средних предприятий. Самые большие потери понесли северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также населённые пункты в депрессивных регионах.

Процесс исчезновения малых городов может растянуться на несколько поколений, отмечает заведующий лабораторией исследований экономики развития РАНХиГС Степан Земцов. Однако он подчеркнул, что ситуация не безнадёжна.

Эти процессы не всегда необратимы. В случае появления новых экономических стимулов — например, перераспределения логистических потоков, создания промышленных или агропромышленных кластеров, инвестиционных проектов в сфере туризма или возрождения локального производства — малый город может вернуть утраченные функции.
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