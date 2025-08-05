Диетолог перечислил полезные свойства полбы

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Это богатейший источник белка. Диетолог Марьяна Джутова рассказала о полезных свойствах полбы. Это один из древнейших окультуренных злаков на планете и фактически прародитель современной пшеницы.

Благодаря своей природной «броне» она устойчива к вредителям и погодным условиям — идеальный кандидат для органического земледелия. Вырастить её легко, а поддерживать здоровье растения ещё проще.

Одно из главных достоинств полбы — сбалансированный состав. В 100 г сухого зерна — до 15 г белка, что делает её питательнее, чем большинство других злаков, включая обычную пшеницу. Также в ней много сложных углеводов с низким гликемическим индексом (всего 40-45), что обеспечивает стабильный уровень сахара в крови. Это особенно важно для тех, кто следит за уровнем энергии или страдает от инсулинорезистентности, — сказала врач.

Джутова подчеркнула, что в полбе содержится целый ряд полезных микроэлементов и веществ, которые способствуют правильной работе сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, полба богата клетчаткой (до 12 г на 100 г), витаминами группы B, магнием, железом, цинком и селеном. Она укрепляет иммунитет, поддерживает работу сердца и способствует пищеварению. Учёные также обнаружили в ней антиоксиданты — фенольные соединения, которые уменьшают воспалительные процессы в организме, — объяснила эксперт.

Полба — это насыщенный питательными веществами продукт, который может разнообразить рацион, поддержать здоровье и снизить зависимость от рафинированных злаков. Благодаря своей универсальности и приятному вкусу она легко находит место в любых кулинарных экспериментах.

Подробнее об этом можно прочитать в материале.