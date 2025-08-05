СПБ полумарафон «Северная столица» собрал в центре Санкт-Петербурга около 10 000 человек

Любимый город, уникальный маршрут и возможность показать себя: 3 августа в самом сердце Санкт-Петербурга в восьмой раз прошёл СПБ полумарафон «Северная столица», организованный при поддержке Администрации Санкт-Петербурга и Комитета по физической культуре и спорту при Правительстве города Санкт-Петербург. Участниками СПБ полумарафона «Северная столица» в этом году стали около 10 000 человек. Они попробовали свои силы в забегах на 10 и 21,1 км, а также в любительской эстафете.

Победители и призёры были награждены кубками, подарками от организаторов и партнёров, а также денежными призами. В забеге на 10 км награды вручили трём самым быстрым мужчинам и женщинам, а среди полумарафонцев их обладателями стали пять мужчин и пять женщин, показавших самые быстрые результаты. По итогам эстафеты были награждены три лучшие команды.

Результаты СПБ полумарафона «Северная столица» 2025

21,1 км

Место Мужчины Женщины Первое место Шаров Сергей,

1:05.01 Седова Елена,

1:17.16 Второе место Ольков Александр,

1:06.01 Тауберт Евгения,

1:20.07 Третье место Слухин Максим,

1:08.11 Шибалина Ольга,

1:24.15 Четвёртое место Хорошилов Руслан,

1:08.43 Беленова Марина,

1:25.01 Пятое место Кустов Александр,

1:09.31 Филькова Любовь,

1:25.20

Фото: Беговое сообщество

10 км

Место Мужчины Женщины Первое место Ахмадеев Ринас,

0:28.44 – рекорд соревнований Каменева Софья,

0:34.11 Второе место Ляликов Николай,

0:30.21 Мокина Анна,

0:34.54 Третье место Вершинин Константин,

0:31.48 Зонова Елена,

0:35.19

Эстафета для всех желающих

Первое место АРОСА, 1:09.05 Второе место Колючие Старты, 1:11.31 Третье место MRRC — Пики, 1:12.44

Беговую эстафету у Санкт-Петербурга снова принимает Москва: 24 августа в столице России состоится полумарафон «Лужники». Участники смогут пройти дистанцию 21,1 км как самостоятельно, так и в составе команды в смешанной эстафете и стать частью большой беговой истории.

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