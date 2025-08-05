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СПБ полумарафон «Северная столица» собрал в центре Санкт-Петербурга около 10 000 человек

СПБ полумарафон «Северная столица» собрал в центре Санкт-Петербурга около 10 000 человек
СПБ полумарафон «Северная столица»
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Любимый город, уникальный маршрут и возможность показать себя: 3 августа в самом сердце Санкт-Петербурга в восьмой раз прошёл СПБ полумарафон «Северная столица», организованный при поддержке Администрации Санкт-Петербурга и Комитета по физической культуре и спорту при Правительстве города Санкт-Петербург. Участниками СПБ полумарафона «Северная столица» в этом году стали около 10 000 человек. Они попробовали свои силы в забегах на 10 и 21,1 км, а также в любительской эстафете.

Победители и призёры были награждены кубками, подарками от организаторов и партнёров, а также денежными призами. В забеге на 10 км награды вручили трём самым быстрым мужчинам и женщинам, а среди полумарафонцев их обладателями стали пять мужчин и пять женщин, показавших самые быстрые результаты. По итогам эстафеты были награждены три лучшие команды.

Результаты СПБ полумарафона «Северная столица» 2025

21,1 км

МестоМужчиныЖенщины
Первое местоШаров Сергей,
1:05.01		Седова Елена,
1:17.16
Второе местоОльков Александр,
1:06.01		Тауберт Евгения,
1:20.07
Третье местоСлухин Максим,
1:08.11		Шибалина Ольга,
1:24.15
Четвёртое местоХорошилов Руслан,
1:08.43		Беленова Марина,
1:25.01
Пятое местоКустов Александр,
1:09.31		Филькова Любовь,
1:25.20

Фото: Беговое сообщество

10 км

МестоМужчиныЖенщины
Первое местоАхмадеев Ринас,
0:28.44 – рекорд соревнований		Каменева Софья,
0:34.11
Второе местоЛяликов Николай,
0:30.21		Мокина Анна,
0:34.54
Третье местоВершинин Константин,
0:31.48		Зонова Елена,
0:35.19

Эстафета для всех желающих

Первое местоАРОСА, 1:09.05
Второе местоКолючие Старты, 1:11.31
Третье местоMRRC — Пики, 1:12.44

Беговую эстафету у Санкт-Петербурга снова принимает Москва: 24 августа в столице России состоится полумарафон «Лужники». Участники смогут пройти дистанцию 21,1 км как самостоятельно, так и в составе команды в смешанной эстафете и стать частью большой беговой истории.

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