СПБ полумарафон «Северная столица» собрал в центре Санкт-Петербурга около 10 000 человек

Любимый город, уникальный маршрут и возможность показать себя: 3 августа в самом сердце Санкт-Петербурга в восьмой раз прошёл СПБ полумарафон «Северная столица», организованный при поддержке Администрации Санкт-Петербурга и Комитета по физической культуре и спорту при Правительстве города Санкт-Петербург. Участниками СПБ полумарафона «Северная столица» в этом году стали около 10 000 человек. Они попробовали свои силы в забегах на 10 и 21,1 км, а также в любительской эстафете.
Победители и призёры были награждены кубками, подарками от организаторов и партнёров, а также денежными призами. В забеге на 10 км награды вручили трём самым быстрым мужчинам и женщинам, а среди полумарафонцев их обладателями стали пять мужчин и пять женщин, показавших самые быстрые результаты. По итогам эстафеты были награждены три лучшие команды.
Результаты СПБ полумарафона «Северная столица» 2025
21,1 км
|Место
|Мужчины
|Женщины
|Первое место
|Шаров Сергей,
1:05.01
|Седова Елена,
1:17.16
|Второе место
|Ольков Александр,
1:06.01
|Тауберт Евгения,
1:20.07
|Третье место
|Слухин Максим,
1:08.11
|Шибалина Ольга,
1:24.15
|Четвёртое место
|Хорошилов Руслан,
1:08.43
|Беленова Марина,
1:25.01
|Пятое место
|Кустов Александр,
1:09.31
|Филькова Любовь,
1:25.20
Фото: Беговое сообщество
10 км
|Место
|Мужчины
|Женщины
|Первое место
|Ахмадеев Ринас,
0:28.44 – рекорд соревнований
|Каменева Софья,
0:34.11
|Второе место
|Ляликов Николай,
0:30.21
|Мокина Анна,
0:34.54
|Третье место
|Вершинин Константин,
0:31.48
|Зонова Елена,
0:35.19
Эстафета для всех желающих
|Первое место
|АРОСА, 1:09.05
|Второе место
|Колючие Старты, 1:11.31
|Третье место
|MRRC — Пики, 1:12.44
Беговую эстафету у Санкт-Петербурга снова принимает Москва: 24 августа в столице России состоится полумарафон «Лужники». Участники смогут пройти дистанцию 21,1 км как самостоятельно, так и в составе команды в смешанной эстафете и стать частью большой беговой истории.
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