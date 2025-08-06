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В Сети удивились содержимому сумки Дженнифер Энистон

В Сети удивились содержимому сумки Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
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Актриса удивила поклонников. Дженнифер Энистон привыкла быть предельно честной с аудиторией. На днях она показала содержимое своей сумки. Набор сильно удивил пользователей Сети и развеял популярный стереотип.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Фото: Из личного архива Дженнифер Энистон

Оказалось, что звезда сериала «Друзья» носит с собой только сухой шампунь, бутылочку воду, эспандеры и пачку салфеток для снятия макияжа — ничего лишнего.

«Ничего себе. Так просто? Я думал, что женская сумочка это склад», «Кто бы мог подумать, что хрупкая девушка носит в сумке эспандеры для тренировок», «Вместо тонны косметики она положила эспандеры», — написали пользователи Сети.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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