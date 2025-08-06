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Джессика Бил рассказала о своей странной привычке во время принятия душа

Джессика Бил рассказала о своей странной привычке во время принятия душа
Джессика Бил
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Актриса совмещает несколько дел. Джессика Бил рассказала, что уже много лет придерживается странной привычки во время принятия душа. Параллельно с банными процедурами она ест.

Джессика поделилась, что ради экономии времени она может позавтракать прямо в душе. Бил берёт с собой в ванную комнату кофе, хлопья и другую еду.

Иногда ем мюсли, йогурт или фрукты. Однажды я брала туда даже кусочек пирога с кремом, — рассказала она.

При этом Джессика призналась, что считает эту привычку отвратительной. Она пытается избавиться от неё, но пока безуспешно.

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