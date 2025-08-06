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Лукашенко ввёл новые ограничения для электросамокатов и велосипедов в Беларуси

Лукашенко ввёл новые ограничения для электросамокатов и велосипедов в Беларуси
Лукашенко ввёл новые ограничения для велосипедов
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Новые правила для передвижения на электросамокатах, велосипедах и других средствах персональной мобильности вступают в силу с 1 сентября. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко, сообщает «Sputnik Беларусь».

Согласно документу, электросамокаты, сегвеи и моноколеса смогут двигаться по велодорожкам со скоростью не более 25 км/ч, а по тротуарам — до 10 км/ч. Новые нормы вводятся из-за роста числа ДТП с участием таких устройств.

Под «средство персональной мобильности» теперь попадают устройства с электродвигателем и максимальной скоростью до 25 км/ч. Если масса устройства превышает 35 кг, передвигаться по тротуарам на нём будет запрещено. Кроме того, велосипедисты и самокатчики обязаны спешиваться при переходе проезжей части.

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