Лукашенко ввёл новые ограничения для электросамокатов и велосипедов в Беларуси

Новые правила для передвижения на электросамокатах, велосипедах и других средствах персональной мобильности вступают в силу с 1 сентября. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко, сообщает «Sputnik Беларусь».

Согласно документу, электросамокаты, сегвеи и моноколеса смогут двигаться по велодорожкам со скоростью не более 25 км/ч, а по тротуарам — до 10 км/ч. Новые нормы вводятся из-за роста числа ДТП с участием таких устройств.

Под «средство персональной мобильности» теперь попадают устройства с электродвигателем и максимальной скоростью до 25 км/ч. Если масса устройства превышает 35 кг, передвигаться по тротуарам на нём будет запрещено. Кроме того, велосипедисты и самокатчики обязаны спешиваться при переходе проезжей части.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.