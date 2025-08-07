Джессика Бил рассказала, какой фастфуд под запретом в её рационе

Актриса строго следит за питанием. Джессика Бил не против лишний раз поужинать бургером и картошкой фри, но при одном условии. Звезда Голливуда категорически против любой еды из ресторанов быстрого питания.

По мнению Джессики, даже фастфуд может быть качественным, поэтому она предпочитает есть бургеры в хороших заведениях, где подаются блюда от шефа. Актриса старается приучать к этому и своих детей.

Я всегда всегда предлагаю детям поесть в каком-нибудь модном ресторанчике. Предпочитаю платить больше за то, чтобы они попробовали что-то необычное, — объяснила свою позицию Бил.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.