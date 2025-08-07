Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Джессика Бил рассказала, какой фастфуд под запретом в её рационе

Джессика Бил рассказала, какой фастфуд под запретом в её рационе
Джессика Бил
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса строго следит за питанием. Джессика Бил не против лишний раз поужинать бургером и картошкой фри, но при одном условии. Звезда Голливуда категорически против любой еды из ресторанов быстрого питания.

По мнению Джессики, даже фастфуд может быть качественным, поэтому она предпочитает есть бургеры в хороших заведениях, где подаются блюда от шефа. Актриса старается приучать к этому и своих детей.

Я всегда всегда предлагаю детям поесть в каком-нибудь модном ресторанчике. Предпочитаю платить больше за то, чтобы они попробовали что-то необычное, — объяснила свою позицию Бил.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Эксперт рассказал, чем может быть опасен плохо прожаренный шашлык
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android