Папе Римскому доставили его любимую пиццу из США прямо в Ватикан

Папа Римский Лев XIV
Понтифик соскучился по любимому блюду. На днях Папа Римский Лев XIV встретился в Ватикане с путешественницей Мэдлин Дейли из США, которая приготовила для него неожиданный подарок.

Фото: NBCNews

Мэдлин привезла в Италию из Чикаго — родного города Папы — настоящую пиццу. Во время интервью понтифик рассказывал, что обожает блюда, которые готовят в одной из сетей ресторанов в Штатах. Дейли решила порадовать Папу и доставила пиццу оттуда прямо в Ватикан.

Увидев логотип пиццерии, он загорелся и расплылся в улыбке. Он был чрезвычайно взволнован этим, — поделилась девушка.

Сделать это ей удалось с помощью специальной сумки-холодильника и сухого льда. Сообщается, что за время пути пицца совсем не испортилась, а понтифик с большой радостью принял подарок и съел всё до последнего кусочка.

