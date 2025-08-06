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Эксперты Рыбного Союза назвали рыбу и морепродукты, которые нельзя запекать в фольге

Эксперты Рыбного Союза назвали рыбу и морепродукты, которые нельзя запекать в фольге
Рыба, которую нельзя запекать в фольге
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Скумбрия, палтус и сом кажутся идеальными вариантами для запекания в фольге, но это не так. Об этом предупредили специалисты Рыбного Союза России в беседе с Life.ru: такой способ приготовления может испортить вкус блюда.

Какие морепродукты и рыбу не стоит запекать в фольге?

  1. Жирная рыба с резким запахом (скумбрия, сельдь, сардина) — в фольге их аромат усиливается, жир может горчить или застаиваться. Лучше выбрать гриль, копчение или открытое запекание.
  2. Рыба с толстой шкурой и плотной мякотью (палтус, сом) — если готовить целиком, она плохо пропекается внутри, а шкура становится мягкой. Оптимальный вариант — высокая температура или предварительная обжарка.
  3. Морепродукты (креветки, кальмары, гребешки) — в фольге они получаются «резиновыми» и варёными. Лучше их жарить, готовить на шпажках или использовать су-вид.

Идеальные варианты для фольги: дорадо, сибас, форель, лосось, горбуша и карп — особенно с овощами и травами. Белую рыбу (минтай, треску, хек) стоит запекать осторожно, чтобы не пересушить.

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