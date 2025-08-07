Врач-диетолог рассказала, как рассчитать идеальную норму калорий

Оптимальное количество калорий в день зависит от возраста, пола и активности. Об этом рассказала врач-диетолог Бриттани Поулсон.

Калории — это энергия, необходимая организму для жизни, движения и поддержания здоровья. Однако их потребление должно быть сбалансированным: избыток ведёт к набору веса, а недостаток — к упадку сил и проблемам со здоровьем.

По словам диетолога, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет нужно потреблять 2200-3200 ккал в сутки. Для женщин этого возраста калорийность рациона снижается до 1600-2400 ккал.

В пожилом возрасте калорийность снижается до 2000-2600 ккал у мужчин и до 1600-2000 ккал для женщин.

Бриттани Поулсон отметила, что для похудения важен дефицит калорий — потреблять меньше, чем тратить. Безопасная норма — минус 500 ккал в день, но не ниже 1200 ккал, иначе возможны слабость, головокружение и замедление метаболизма.

