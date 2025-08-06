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Раскрыты причины крушения батискафа «Титан»

Раскрыты причины крушения батискафа «Титан»
Батискаф «Титан»
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Расследование выявило причину крушения судна. Батискаф «Титан» затонул во время экспедиции к «Титанику» в 2023 году из-за неправильного проектирования и обслуживания. Совет по морским расследованиям Береговой охраны США сообщил, что трагедии можно было избежать.

Согласно докладу организации, компания OceanGate, которой принадлежал батискаф, не исправила технические проблемы, о которых стало известно аж в 2022 году. Кроме того, никто не проводил профилактическое обслуживание судна и не организовал надлежащее хранение.

Этой морскую катастрофу и гибель пяти человек можно было бы избежать. Двухлетнее расследование показало множество факторов, способствовавших этой трагедии, и позволило извлечь ценные уроки для предотвращения подобных ситуаций в будущем», — сообщил председатель совета Береговой охраны по расследованию крушения «Титана» Джейсон Нойбауэр.

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