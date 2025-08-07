12 городов и бесплатные тренировки: стартовал новый сезон «Сборной партнёров Яндекса»

Стартовал новый сезон масштабного проекта «Сборная партнёров Яндекса», в рамках которого проходят бесплатные тренировки для исполнителей сервисов компании: курьеров, водителей и работников дарксторов.

Так партнеры Еды, Лавки, Доставки и Про могут бесплатно посещать тренировки по футболу и волейболу. В ближайшее время появятся также дополнительные активности в других видах спорта.

Проект проходит уже в четвёртый раз, а в прошлом году в нём приняли участие 13 000 человек. В этом году инициатива охватывает 12 городов России: Челябинск, Тюмень, Пермь, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Москву.

«Мы организуем заботливые проекты, чтобы делать жизнь курьеров и водителей вне заказов ещё более разнообразной и наполненной. Основная цель – поддержать хобби и интересы наших курьеров и водителей и показать, что компания ценит их труд и заботится о них», – отметили в пресс-службе сервисов доставки «Яндекса».

Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров. Исполнители сервисов «Яндекса» тренируются уже месяц, а соревнования начнутся ближе к осени. Победители городских турниров поедут на суперфинал в Сочи.

«Я с детства увлекаюсь волейболом, стараюсь не пропускать районные соревнования. В прошлом году агитировал своих коллег из таксопарка принять участие. Многие до этого играли только в школе или университете, но с радостью согласились. Тогда нам не удалось добиться высоких результатов, но игра вошла в привычку, мы регулярно тренировались, и теперь я рассчитываю только на победу», — рассказал водитель-партнёр Михаил.