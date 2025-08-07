Скидки
Домашний или заводской: судмедэксперт рассказал, какой алкоголь опаснее

Любой алкоголь, будь то домашний или заводской, содержит этиловый спирт — токсичное вещество, вредное для организма. Об этом в беседе с Life.ru рассказал судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Пироговского Университета Минздрава России Алексей Решетун.

Отравиться можно очень легко как кустарным алкоголем, так и алкоголем, изготовленным заводским способом».

Однако домашние напитки могут быть ещё опаснее из-за отсутствия многоступенчатой очистки. В них нередко повышено содержание сивушных масел и других вредных примесей.

Главный токсин — этиловый спирт, который одинаково разрушительно действует на организм, независимо от происхождения напитка. Известны случаи, когда употребление самодельного алкоголя приводило к летальному исходу.

Особенно опасно пить спиртное в жару. Алкоголь усиливает нагрузку на сердце и сосуды, а в условиях повышенных температур это может спровоцировать резкое ухудшение самочувствия.

В жару никакой алкоголь употреблять нельзя.
