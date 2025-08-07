Скидки
Главная Lifestyle Новости

Пассажиры российского теплохода массово жалуются на отравление

Пассажиры российского теплохода массово жалуются на отравление
На теплоходе случилось массовое отравление
На неприятные симптомы жалуются десятки человек. Инцидент произошёл на борту теплохода «Лев Толстой» во время круиза «Москва — Казань — Москва».

Пассажиры начали чувствовать себя плохо примерно в середине поездки. У многих появилась боль в животе, рвота, головокружение и поднялась температура.

Туристы предполагают, что могли подхватить ротавирус через еду в столовой. По их словам, под подозрением грибной суп и десерт, — пишет источник со ссылкой на пострадавших.

Началась проверка по факту произошедшего. Органы Татарстана взаимодействуют с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

