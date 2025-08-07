Пассажиры российского теплохода массово жалуются на отравление

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На неприятные симптомы жалуются десятки человек. Инцидент произошёл на борту теплохода «Лев Толстой» во время круиза «Москва — Казань — Москва».

Пассажиры начали чувствовать себя плохо примерно в середине поездки. У многих появилась боль в животе, рвота, головокружение и поднялась температура.

Туристы предполагают, что могли подхватить ротавирус через еду в столовой. По их словам, под подозрением грибной суп и десерт, — пишет источник со ссылкой на пострадавших.

Началась проверка по факту произошедшего. Органы Татарстана взаимодействуют с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

