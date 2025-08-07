Между Москвой и Санкт-Петербургом запустят новые поезда

В РЖД запустят дополнительные составы из-за повышенного спроса. Пресс-служба компании сообщила, что до конца августа между Москвой и Санкт-Петербургом будет ходить ещё больше поездов в ночное и утреннее время.

Дополнительные составы будут курсировать 9, 15, 16, 23 и 30 августа с отправлением из столицы в 1:25 и 8:10. Из Петербурга поезда выдвинутся 10, 12, 17, 24, 26, 31 августа в 00:36 и 8:10.

Пресс-служба РЖД уточнила, что решение о запуске дополнительных поездов было принято для повышения комфорта и нормализации пассажиропотока.

