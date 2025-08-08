Скидки
Психолог рассказал, чем эйфория может быть опасна для спортсменов

Это состояние может сильно повлиять на качество жизни. Психолог Ольга Коновалова рассказала, чем может быть опасно состояние эйфории для спортсменов.

Она может быть вызвана реакцией на достижение цели, признание, вдохновение, сильную физическую нагрузку или приятную неожиданность.

Такое состояние краткосрочно усиливает мотивацию, укрепляет самооценку и способствует формированию чувства удовлетворения, — объяснила врач.

При этом Коновалова подчеркнула, что бывают случаи, когда эйфория приобретает противоположный окрас и влияет на жизнь в негативном ключе. В таких ситуациях близким спортсмена важно быстро отреагировать и оказать помощь.

Эйфория может быть проявлением маниакальной фазы при биполярном расстройстве, следствием приёма психоактивных веществ или симптомом, вызванным черепно-мозговой травмой.

Люди, склонные к поиску ярких ощущений, могут регулярно подвергать себя риску (например, в спорте, азартных играх, экстремальных развлечениях), чтобы повторно вызывать эйфорию. Это подчёркивает необходимость осознанного отношения к своему эмоциональному состоянию и внутренней стабильности, — уточнила эксперт.

Кроме того, важно различать здоровую эйфорию и её искусственно вызванные аналоги. Например, через вещества, экстрим или чрезмерное потребление контента. Если человек начинает целенаправленно искать способы регулярно вызывать эйфорию, это может привести к эмоциональному истощению, перепадам настроения и даже зависимости от стимулов

Подробнее об этом можно прочитать в материале.

