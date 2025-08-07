Исторический момент: что ждёт участников чемпионата России по триатлону 9 августа

В Крылатском пройдёт Чемпионат России по триатлону на стандартной дистанции. Участников ждёт 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бегового этапа. Соревнования станут частью фестиваля ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226, в рамках которого состоятся Чемпионат России на полной дистанции (226 км), любительские соревнования по триатлону на дистанциях 226 км и 113 км, Детский кубок ФТР, а также конференция TRIForum.

Главный тренер сборной России по триатлону Дмитрий Полянский сделал прогноз на ключевой старт сезона.

Итак, мужская гонка. Здесь, конечно, развернётся борьба за шестое чемпионство Григория Антипова. Пять раз подряд он уже становился чемпионом страны. Если он выиграет и в этот раз, то сравняется со мной по количеству титулов — станет шестикратным чемпионом России. Это будет исторический момент, и за этим стоит следить.

Фото: Из архива ФТР

Его постоянные соперники в последние годы — Денис Колобродов и Михаил Антипов. Они стабильно демонстрируют высокий уровень и точно не дадут Григорию лёгкой победы. Из молодых атлетов хочу отметить Романа Минеева и Дмитрия Карпеева. Они очень хорошо бегут, но с плаванием у них пока возникают сложности. Если гонка сложится для них удачно, вполне возможно, что они вмешаются в борьбу за призовые места.

Фото: Из архива ФТР

Также стоит обратить внимание на Илью Прасолова, который занял второе место на прошедшем Чемпионате России на дистанции 113. Он будет нацелен на пьедестал, как и Георгий Клименко, который также обладает необходимыми качествами, чтобы войти в тройку. Тёмная лошадка мужского старта — Денис Васильев. Он способен взбодрить гонку на плавании и на велосипеде. Денис всегда работает на отрыв, умеет раскачивать группу, и будет интересно посмотреть, сможет ли он организовать мощную атаку и увлечь за собой молодых.

Что касается женщин, нас ожидает настоящая битва между Валентиной Рясовой и Дианой Исаковой. Обе находятся в отличной форме, и каждая по-своему может навязать борьбу. У Дианы есть сильная партнёрша — Татьяна Баскакова, и это добавляет стратегических возможностей в гонке Валентине.

Фото: Из архива ФТР

Также, безусловно, в борьбу будет стремиться вмешаться действующая чемпионка России на этой дистанции — Юлия Голофеева. У неё большой опыт, и она умеет выигрывать в напряжённой конкуренции. Сильную гонку постарается показать и Александра Разарёнова — ветеран сборной, участница двух Олимпиад. В прошлом году она уже поднималась на пьедестал и точно приложит все усилия, чтобы повторить успех.

Фото: Из архива ФТР

Особое внимание стоит обратить на молодых спортсменок из «Олимпийского резерва» — Яну Ченскую и Софью Тихонову. Обе впервые стартуют на олимпийской дистанции, но уже показали в этом сезоне отличную форму. Все виды у них сбалансированы, поэтому вполне возможно, что они смогут составить конкуренцию основным фавориткам и даже вмешаться в распределение медалей.

Я уверен, нас ждёт один из самых захватывающих и непредсказуемых чемпионатов России последних лет. Будет интересно — и в женской, и в мужской гонке. Смотрим, болеем, наслаждаемся триатлоном, тем более что на официальной странице Федерации в VK будет трансляция, которую я с удовольствием прокомментирую.

