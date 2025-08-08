Скидки
Климатолог предположил, что в Москву может прийти 45-градусная жара

Москву может накрыть аномальная жара до +45 градусов, что грозит масштабными пожарами и опасными последствиями для здоровья людей. Такое предположение в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

По его словам, существует риск повторения сценария 2010 года, но в более тяжёлой форме: вместо 40-градусной жары — до +45 градусов, а засушливый период, по словам климатолога, может продлиться два месяца вместо полутора. Такая погода может спровоцировать катастрофические лесные и торфяные пожары, при которых концентрация угарного газа приблизится к опасному уровню, отметил Карнаухов.

Чтобы минимизировать риски, эксперт призвал заранее подготовиться: создать просеки в лесах и убрать торф с пожароопасных участков.

Комментарии
