Климатолог предположил, что в Москву может прийти 45-градусная жара

Москву может накрыть аномальная жара до +45 градусов, что грозит масштабными пожарами и опасными последствиями для здоровья людей. Такое предположение в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

По его словам, существует риск повторения сценария 2010 года, но в более тяжёлой форме: вместо 40-градусной жары — до +45 градусов, а засушливый период, по словам климатолога, может продлиться два месяца вместо полутора. Такая погода может спровоцировать катастрофические лесные и торфяные пожары, при которых концентрация угарного газа приблизится к опасному уровню, отметил Карнаухов.

Чтобы минимизировать риски, эксперт призвал заранее подготовиться: создать просеки в лесах и убрать торф с пожароопасных участков.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.