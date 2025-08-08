Гастроэнтеролог Зятенкова рассказала, чем опасна арбузная диета

Скидки
Гастроэнтеролог Зятенкова рассказала, почему на арбузной диете опасно худеть

Почему на арбузной диете опасно худеть?
Летом многие стремятся быстро сбросить вес с помощью арбузной диеты, но врач предупреждает: такой метод может навредить здоровью. Гастроэнтеролог Елена Зятенкова — специалист НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России — в разговоре с Life.ru объяснила, почему арбузная монодиета не только неэффективна, но и опасна.

Несмотря на низкую калорийность и мочегонный эффект, арбуз вызывает резкие скачки сахара в крови, что может привести к инсулинорезистентности, особенно у людей с преддиабетом. Кроме того, лакомство перегружает почки, нарушает водно-солевой баланс и провоцирует дефицит питательных веществ. Гастроэнтеролог отметила, что после арбузной диеты организм может компенсировать потери, откладывая ещё больше жира, что приводит к быстрому возврату веса.

Арбузная монодиета — это вредно и бесполезно. Лучший способ похудеть — дефицит калорий, но не голодание.
