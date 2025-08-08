Возлюбленная Роналду показала, как выглядит в бикини
Модель опубликовала в личном блоге кадры, сделанные во время отдыха. Родригес вместе с семьёй провела время у бассейна. Для этого дня Джорджина выбрала трендовый пляжный образ.
Джорджина Родригес
Фото: Из личного архива Джорджина Родригес
Манекенщица позировала перед камерой в бикини алого оттенка. Купальник идеально подчеркнул фигуру возлюбленной Криштиану Роналду.
«Она очень красивая и естественная», «Джорджина выглядит просто великолепно», «Очень приятно видеть естественное женское тело без всяких фильтров», «Огромное уважение Джорджине, которая показывает, что все мы люди», — написали пользователи Сети.
