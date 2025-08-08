Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Джорджина Родригес показала, как выглядит в бикини

Возлюбленная Роналду показала, как выглядит в бикини
Джорджина Родригес
Комментарии

Модель опубликовала в личном блоге кадры, сделанные во время отдыха. Родригес вместе с семьёй провела время у бассейна. Для этого дня Джорджина выбрала трендовый пляжный образ.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Фото: Из личного архива Джорджина Родригес

Манекенщица позировала перед камерой в бикини алого оттенка. Купальник идеально подчеркнул фигуру возлюбленной Криштиану Роналду.

«Она очень красивая и естественная», «Джорджина выглядит просто великолепно», «Очень приятно видеть естественное женское тело без всяких фильтров», «Огромное уважение Джорджине, которая показывает, что все мы люди», — написали пользователи Сети.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Рита Ора похвасталась идеальным прессом в бикини
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android